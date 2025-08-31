Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi. Milli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini sarı-lacivertli ekibin futbolcusu yapacak olan imzayı atacak.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN İLK SÖZLERİ

"Transferi çok istedim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim. Bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim."

"Bir an önce gerçekleşmesi için, takımıma kavuşmak için, arkadaşlarımla sahaya çıkmak için çok çaba sarf ettik. Geç olsun güç olmasın diyelim. Bu sene arkadaşlarımızla birlikte taraftarlarımızın özlemle beklediği şampiyonluğu hediye edebiliriz bu sene."

"Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun."

"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak."