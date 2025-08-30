CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Nelson Semedo...

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Nelson Semedo...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak Nelson Semedo için sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 12:21 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 12:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Nelson Semedo...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak Nelson Semedo için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun

Medicana Sağlık Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer şoku!
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
DİĞER
Beşiktaş’tan 350 milyon TL’lik ödeme! Solskjaer sonrası ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar!
F.Bahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra...
F.Bahçe'ye resmen hoca dayanmıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte G.Saray-Rizespor maçının VAR'ı İşte G.Saray-Rizespor maçının VAR'ı 12:13
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer şoku! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer şoku! 12:01
Havalimanında dikkat çeken görüntü! Mourinho ayrılırken... Havalimanında dikkat çeken görüntü! Mourinho ayrılırken... 11:46
Toulouse - PSG maçı hangi kanalda? Toulouse - PSG maçı hangi kanalda? 11:40
Nantes - Auxerre maçı hangi kanalda? Nantes - Auxerre maçı hangi kanalda? 11:36
Lorient - Lille maçı hangi kanalda? Lorient - Lille maçı hangi kanalda? 11:33
Daha Eski
Napoli - Cagliari maçı hangi kanalda? Napoli - Cagliari maçı hangi kanalda? 11:18
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi! 11:18
Pisa - Roma maçı hangi kanalda? Pisa - Roma maçı hangi kanalda? 11:14
F.Bahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra... F.Bahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra... 11:12
Parma - Atalanta maçı hangi kanalda? Parma - Atalanta maçı hangi kanalda? 11:03
Bologna - Como maçı hangi kanalda? Bologna - Como maçı hangi kanalda? 10:59