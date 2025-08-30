Dişimize göre

Şampiyonlar Ligi play-off'unda Portekiz ekibi Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlarla elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Dün sarılacivertli temsilcimizin rakipleri belli oldu. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşti. Sarılacivertliler; Aston Villa, Ferencvaros, Nice ve Stuttgart ile sahasında, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, FCSB ve Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde geçen yıl hayata geçirilen ve bu sezon ikinci kez uygulanacak formatta 36 takım mücadele edecek. Her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Turnuvanın finali, 20 Mayıs 2026'da İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE MAÇ PROGRAMI

RAKİP TAKIMLARI TANIYALIM