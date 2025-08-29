CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılması dünya gündemine oturdu. Yaşanan flaş gelişme hakkında dünya basını dikkat çeken manşetler attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 14:41
Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe'de Benfica'ya karşı elenilmesi ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Bu ayrılık, Dünya basınında gündem oldu.

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

CORRIERE DELLO SPORT / İTALYA

"Sansasyonel! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından Jose Mourinho'yu görevden aldı."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

LA GAZZETTA / İTALYA

"Fenerbahçe, Mourinho'yu gönderdi. Şampiyonlar Ligi başarısızlığının bedeli ağır oldu."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

LE FIGARO / FRANSA

"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi başarısızlığının ardından Jose Mourinho'yu gönderdi."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

LE PARISIEN / FRANSA

"Jose Mourinho, yine kulüpsüz kaldı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda elendikten sonra Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın görevine son verdi."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

BILD / ALMANYA

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den kovuldu!

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

ALGEMEEN DAGBLAD / HOLLANDA

"Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin faturasını Mourinho işiyle ödedi"

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

VOETBAL INTERNATIONAL / HOLLANDA

"Türkiye'den büyük haber: Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdı."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

THE SUN / İNGİLTERE

"Kalamazsın Jose! Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldı."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

THE GUARDIAN / İNGİLTERE

"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından Mourinho ile yollarını ayırdı."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

L'EQUIPE / FRANSA

"Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi playoff turunda elenmenin bedeli olarak görevinden alındı. Portekizli teknik adam, geçen sezon Galatasaray'a hem ligi hem kupayı kaybetmişti. 'Special One', geçen sezon Türkiye'de birçok tartışmanın öznesi olmuştu."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

MUNDO DEPORTIVO / İSPANYA

"Fenerbahçe, Benfica'ya elenilmesinin faturasını Jose Mourinho'ya kesti ve görevden aldı."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

AS / İSPANYA

"Fenerbahçe, Benfica'ya elendikten sonra Portekizli teknik adamın görevine son verildi."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

A BOLA / PORTEKİZ

"Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho'yu resmen görevden aldı. Portekizli teknik adam, Benfica maçı öncesinde kulübünün transfer politikasını sert sözlerle eleştirmişti"

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

O JOGO / PORTEKİZ

"Fenerbahçe, sabah saatlerinde Jose Mourinho'yu görevden aldı. 62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe macerası aniden sona erdi."

Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

RECORD / PORTEKİZ

"Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu Şampiyonlar Ligi'nde elenilmesinin ardından görevden aldı."

