Mourinho'nun ayrılığı dünyayı salladı! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe'de Benfica'ya karşı elenilmesi ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Bu ayrılık, Dünya basınında gündem oldu. CORRIERE DELLO SPORT / İTALYA "Sansasyonel! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından Jose Mourinho'yu görevden aldı." LA GAZZETTA / İTALYA "Fenerbahçe, Mourinho'yu gönderdi. Şampiyonlar Ligi başarısızlığının bedeli ağır oldu." LE FIGARO / FRANSA "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi başarısızlığının ardından Jose Mourinho'yu gönderdi." LE PARISIEN / FRANSA "Jose Mourinho, yine kulüpsüz kaldı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda elendikten sonra Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın görevine son verdi." BILD / ALMANYA Jose Mourinho, Fenerbahçe'den kovuldu! ALGEMEEN DAGBLAD / HOLLANDA "Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin faturasını Mourinho işiyle ödedi" VOETBAL INTERNATIONAL / HOLLANDA "Türkiye'den büyük haber: Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdı." THE SUN / İNGİLTERE "Kalamazsın Jose! Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldı." THE GUARDIAN / İNGİLTERE "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından Mourinho ile yollarını ayırdı." L'EQUIPE / FRANSA "Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi playoff turunda elenmenin bedeli olarak görevinden alındı. Portekizli teknik adam, geçen sezon Galatasaray'a hem ligi hem kupayı kaybetmişti. 'Special One', geçen sezon Türkiye'de birçok tartışmanın öznesi olmuştu." MUNDO DEPORTIVO / İSPANYA "Fenerbahçe, Benfica'ya elenilmesinin faturasını Jose Mourinho'ya kesti ve görevden aldı." AS / İSPANYA "Fenerbahçe, Benfica'ya elendikten sonra Portekizli teknik adamın görevine son verildi." A BOLA / PORTEKİZ "Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho'yu resmen görevden aldı. Portekizli teknik adam, Benfica maçı öncesinde kulübünün transfer politikasını sert sözlerle eleştirmişti" O JOGO / PORTEKİZ "Fenerbahçe, sabah saatlerinde Jose Mourinho'yu görevden aldı. 62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe macerası aniden sona erdi." RECORD / PORTEKİZ "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu Şampiyonlar Ligi'nde elenilmesinin ardından görevden aldı."