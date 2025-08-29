Fenerbahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Kariyer rekorunu kırdı

Bu ayrılık, Mourinho'nun kariyerinde bir ilki beraberinde getirdi. 1 Temmuz 2024'te göreve başlayan ve 29 Ağustos 2025'te ayrılan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de yalnızca 62 maça çıkabildi. Bu rakam, onun bugüne kadar en kısa süre görev yaptığı dönem olarak kayıtlara geçti.