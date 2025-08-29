Fenerbahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Kariyer rekorunu kırdı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollar resmen ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı ile ilgili ortaya çıkan o gerçek ise hayrete düşürdü. İşte detaylar...
Benfica'ya elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından eleştirilerin odağı olan Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle karşılıklı olarak anlaşarak Fenerbahçe'den ayrıldı.
Bu ayrılık, Mourinho'nun kariyerinde bir ilki beraberinde getirdi. 1 Temmuz 2024'te göreve başlayan ve 29 Ağustos 2025'te ayrılan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de yalnızca 62 maça çıkabildi. Bu rakam, onun bugüne kadar en kısa süre görev yaptığı dönem olarak kayıtlara geçti.
Mourinho, daha önce Tottenham'da 86, Porto'da 100, Inter'de 108, Roma'da 113, Manchester United'da 151, Real Madrid'de 178 ve Chelsea'de tam 328 maça çıkmıştı. Fenerbahçe'deki 62 maçlık serüven ise kariyerindeki en kısa ve başarısız dönemlerden biri olarak öne çıktı.
