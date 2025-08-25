CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Sadettin Saran imzaları teslim etti

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı kulübün Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:16
Fenerbahçe'de seçim için geri sayım sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı kulübün Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.

Saran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe.

