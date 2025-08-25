Amrabat birkaç güne gidiyor

Edson Alvarez transferi sonrasında Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'la yollar ayrılıyor... İtalyan basınına göre; Faslı oyuncuyu İnter kadrosuna katmak istiyor ve bu konuda ısrarcı. Ancak Fenerbahçe, Amrabat için 20 milyon euro bonservis talep ediyor. İnter'in ise önerdiği miktar 10 milyon euro. Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Sofyan Amrabat'ın bu hafta içinde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.