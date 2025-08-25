CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Amrabat birkaç güne gidiyor

Amrabat birkaç güne gidiyor

Edson Alvarez transferi sonrasında Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'la yollar ayrılıyor... İtalyan basınına göre; Faslı oyuncuyu İnter kadrosuna katmak istiyor ve bu konuda ısrarcı. Ancak Fenerbahçe, Amrabat için 20 milyon euro bonservis talep ediyor. İnter'in ise önerdiği miktar 10 milyon euro. Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Sofyan Amrabat'ın bu hafta içinde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amrabat birkaç güne gidiyor

Edson Alvarez transferi sonrasında Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'la yollar ayrılıyor... İtalyan basınına göre; Faslı oyuncuyu İnter kadrosuna katmak istiyor ve bu konuda ısrarcı. Ancak Fenerbahçe, Amrabat için 20 milyon euro bonservis talep ediyor. İnter'in ise önerdiği miktar 10 milyon euro. Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Sofyan Amrabat'ın bu hafta içinde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Tielemans ile anlaşma tamam sıra Villa'da!
Orta saha hamlesi! Devin Özek Almanya'ya gidiyor
DİĞER
Avrupa’da Türk gecesi! Kenan Yıldız ve Arda Güler şov yaptı
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
G.Saray Singo için resmi teklifini iletti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Daha Eski
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30
Hatayspor kaçamadı Hatayspor kaçamadı 01:30
Josh Brownhill iddiası Josh Brownhill iddiası 01:28
Avni Aker’e anma mesajı Avni Aker’e anma mesajı 01:27
Pellegrini takibi Pellegrini takibi 01:25
Espanyol Mendy'yi istiyor Espanyol Mendy'yi istiyor 01:22