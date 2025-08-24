Ahmet Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'den daha..."

F.Bahçe oyunun başında Çağlar'ın iyi ortası ve Skriniar'ın kafasıyla golü buldu. Düşünebiliyor musunuz, ortayı yapan bir stoper, golü atan da diğer stoper. Ardından Kocaelispor bir kere geldi, Skriniar'ın gereksiz faulü ki, orada rakip santrfora yapışması gerekirken arkasını döndürdü ve faul yapmak zorunda kaldı, bu frikikten de konuk ekip beraberliği sağladı. . İkinci yarı F.Bahçe önce Archie Brown, sonra da Talisca'nın golleriyle maçı kopartıverdi.