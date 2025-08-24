CANLI SKOR ANA SAYFA
Ahmet Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'den daha..."

Ahmet Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'den daha..."

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşma hakkında Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 09:54
Ahmet Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'den daha..."

Ayrıca Fenerbahçe, az da olsa bölüm bölüm iyi oynuyor ama oyunun geneline baktığımız vakit kanatları çok iyi kullandığını söyleyemeyiz. Bunun sebebi de umumiyetle tek adamla hücum etme arzuları.

Ahmet Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'den daha..."

Fenerbahçe kazandı, goller attı, net bir galibiyet aldı ama çok iyi oynadı mı? Hayır! Yalnız dün gece bazı gerçekler ortaya çıktı. Bu takımda Çağlar, Talisca ve hatta Oğuz Aydın mutlak suretle oynamalı.

Ahmet Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'den daha..."

Mesela solda Archie Brown yetenekli, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sıfıra inemiyor. Oğuz Aydın bir-iki defa indi, bunlardan biri de gol oldu.

Ahmet Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'den daha..."

F.Bahçe oyunun başında Çağlar'ın iyi ortası ve Skriniar'ın kafasıyla golü buldu. Düşünebiliyor musunuz, ortayı yapan bir stoper, golü atan da diğer stoper. Ardından Kocaelispor bir kere geldi, Skriniar'ın gereksiz faulü ki, orada rakip santrfora yapışması gerekirken arkasını döndürdü ve faul yapmak zorunda kaldı, bu frikikten de konuk ekip beraberliği sağladı. . İkinci yarı F.Bahçe önce Archie Brown, sonra da Talisca'nın golleriyle maçı kopartıverdi.

Ahmet Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'den daha..."

Şunu rahatlıkla iddia edebilirim, bu seneki F.Bahçe geçen seneki F.Bahçe'den daha güçsüz. Geçen sene hiç olmazsa Dzeko, futbolu biliyordu. Gerekirse araya oynayabiliyordu. Tadic'in temposu düşüktü ama yaratıcı bir oyuncuydu. F.Bahçe'de tempo yok. Talisca dışında da pek yaratıcı oyuncu olduğunu söyleyemem.

Ahmet Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'den daha..."

Allah Kocaelispor taraftarına yardım etsin. İyi değiller, dün gece de futbol adına hiçbir şey yapmadılar. Hakem Mehmet Türkmen sonuca etki etmese de ufak tefek hatalar yaptı. Bazı avantajları kesti, bir iki sarı kart atladı ama maç kötü olunca hakem de göze çok hoş görünmüyor.

