Milan Skriniar perdeyi açtı

F.Bahçe'nin geçen sezon devre arasında kiraladığı, sezon başında da tapusunu aldığı Skriniar, savunmada olduğu gibi hücumda da kritik bir görev üstleniyor. Mücadelenin henüz 5. dakikasında Çağlar'ın güzel hareketleri sonucunda yaptığı güzel ortaya Skriniar harika yükseldi. Topu filelere gönderen Slovak yıldız, F.Bahçe'nin bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.