G.Saray’ı geçmek kolay değil

Fenerbahçe'den Fiorentina'ya giden Edin Dzeko, İtalyan basınına konuştu ve "Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var. Ondan önceki yıl 99 puanla bitirmiştik ve Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci olmuştuk; ama 105 puan yapsaydık bile yine ikinci olacaktık. Ben biliyorum ki Mourinho kesinlikle ligi kazanmak istiyor, bu neredeyse bir takıntı" dedi.