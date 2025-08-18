CANLI SKOR ANA SAYFA
Fiyat artırıldı

Fiyat artırıldı

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için daha önce yaptığı 25 milyon euroluk teklifi geçtiğimiz hafta 17.5 milyon euroya düşürmüştü. Bu durum sonrasında Benfica ile pazarlıklar durma noktasına geldi. Kerem'in gelmeyi çok istemesinin ardından sarı-lacivertliler, teklifini 2.5 milyon euro daha artırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
