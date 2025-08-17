Kanatler Nene ve Kerem

Sarı-lacivertli kulüpte tüm gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Başkan Ali Koç'un İzmir'de yaptığı 'İki kanat oyuncusu ve bir orta saha' transferi açıklamasından sonra beklentiler yükseldi. Fenerbahçe'de önceliğin Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'nda olduğu belirtildi. Avusturya'nın Salzburg takımında oynayan 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Nene ile anlaşma sağlandı. Salzburg ile de görüşmelerini ilerleten sarılacivertliler, kısa sürede transferi resmiyete dökmek istiyor.

GÖZLER AKTÜRKOĞLU'NDA

Fenerbahçe'de bir diğer önemli gündem maddesi ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Daha önce Benfica ile anlaşan ancak Şampiyonlar Ligi play-off etabında oynatamama sorunu yaşayan sarı-lacivertliler, yeni bir teklif iletti. 25 milyon euro yerine 18 milyon euro öneren Fenerbahçe, Portekiz kulübünden olumsuz yanıt aldı. Sarı-lacivertliler, Benfica ile görüşmeleri sürdürüyor. Fenerbahçe'nin son teklifi üzerinden yeni görüşmelerin yapılacağı ve son kararın verileceği aktarıldı.