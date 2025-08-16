CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk lig maçında Göztepe ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Bu karşılaşma hakkında sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 00:02 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 00:10
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk lig maçında Göztepe ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Bu karşılaşma hakkında sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık.

Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.

