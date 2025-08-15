FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage milli oyuncunun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BENFICA'DA MUTLU YENİ NUMARA SEÇTİ"

"Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum."

F.BAHÇE MAÇI HAKKINDA

Öte yandan Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Estrela hakkında konuşmaya hazırım, Fenerbahçe hakkında konuşmak için zamanım olacak. Cevaplanmamış sorular olduğunu biliyorum. Bugün cevap vermek, odak noktasının Şampiyonlar Ligi olduğu bir maçtan daha mantıklı. Şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmanın önemini hissediyoruz. Takımın gösterdiği kararlılığı ve tutarlılığı devam ettirmek istiyoruz. Süper Kupa ve playoff ile iyi bir başlangıç yaptık, bu devamlılığı sağlamak ve taraftarları harekete geçirmek istiyoruz, destekleri önemli olacak. Her zaman kendimizi evimizde hissediyoruz." dedi.