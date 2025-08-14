Kasa dolacak

Feyenoord zaferi maddi açıdan da sarı-lacivertlilere değer katacak. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Feyenoord'u 2-1'in rövanşında 5-2'lik skorla eleyen Fenerbahçe play-off turuna yükseldi. Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, Feyenoord galibiyetiyle yaklaşık 5 milyon euroluk bir gelir elde etti. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda 18.6 milyon euro katılım bedelini kasasına koyacak. Bu bedel, diğer kalemlerle birlikte henüz maç oynanmadan yaklaşık 29 milyon euroya kadar yükselecek.
