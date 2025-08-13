Catamo iddiası

Fenerbahçe için Portekiz'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kanat transferi gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki oyuncusu Geny Catamo'yla ilgilendiği ve Portekiz ekibine teklifte bulunacağı yazıldı. Haberlerde; Sporting'in Mozambikli sağ kanat için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ancak Fenerbahçe'nin bu miktarı düşürmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.