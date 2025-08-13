Catamo iddiası

Fenerbahçe için Portekiz'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kanat transferi gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki oyuncusu Geny Catamo'yla ilgilendiği ve Portekiz ekibine teklifte bulunacağı yazıldı. Haberlerde; Sporting'in Mozambikli sağ kanat için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ancak Fenerbahçe'nin bu miktarı düşürmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER