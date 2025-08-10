Bir maçtan fazlası

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'a ilk maçta 2-1 kaybeden Fenerbahçe rövanş gününe odaklandı. Teknik Direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla beraber mutlaka Devler Ligi'nde yer almayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sezon aynı tur aşamasında Fransız ekibi Lille'e elenen Fenerbahçe benzer şekilde Feyenoord eşleşmesinde mağlup olmak istemiyor. Daha önce Manchester United ve Roma'da Feyenoord'a karşı ilk maçı kaybedip rövanşta istediğini elde eden Jose Mourinho, Fenerbahçe'de de benzer bir başarı yakalamayı planlıyor. Kadıköy'de güçlü bir taraftar desteği görmeyi düşünen Portekizli teknik adam, playoff etabına yükselip Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor, maça çok önem veriyor.