CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bir maçtan fazlası

Bir maçtan fazlası

Jose Mourinho, Feyenoord rövanşını bekliyor. Geçen sezon elemelerde havlu attığı Şampiyonlar Ligi’ne bu kez erken veda etmek istemiyor. Hollanda ekibine karşı serisini de sürdürmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bir maçtan fazlası

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'a ilk maçta 2-1 kaybeden Fenerbahçe rövanş gününe odaklandı. Teknik Direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla beraber mutlaka Devler Ligi'nde yer almayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sezon aynı tur aşamasında Fransız ekibi Lille'e elenen Fenerbahçe benzer şekilde Feyenoord eşleşmesinde mağlup olmak istemiyor. Daha önce Manchester United ve Roma'da Feyenoord'a karşı ilk maçı kaybedip rövanşta istediğini elde eden Jose Mourinho, Fenerbahçe'de de benzer bir başarı yakalamayı planlıyor. Kadıköy'de güçlü bir taraftar desteği görmeyi düşünen Portekizli teknik adam, playoff etabına yükselip Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor, maça çok önem veriyor.

Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Görüşmeler başladı...
Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle!
DİĞER
Deprem sonrası Hatay’a giden Alişan gözlerine inanamadı! "Mucizeler gerçekleşmiş"
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek
G.Saray transferden vazgeçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maximin Meksika'ya gitti Maximin Meksika'ya gitti 06:31
Zafer Dadaş'ın Zafer Dadaş'ın 06:27
İstabul’dan sessiz start İstabul’dan sessiz start 06:26
Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı 06:25
Keçiörengücü rahat: 3-1 Keçiörengücü rahat: 3-1 06:24
Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 06:23
Daha Eski
Antalya 2 golle güldü Antalya 2 golle güldü 06:22
G.Saray transferden vazgeçti! G.Saray transferden vazgeçti! 00:22
Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle! Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle! 00:06
G.Saray transferden vazgeçti! G.Saray transferden vazgeçti! 00:04
Iğdır FK 90+8'de güldü! Iğdır FK 90+8'de güldü! 00:04
Hatayspor'a evinde şok skor! Hatayspor'a evinde şok skor! 23:57