Fenerbahçe'ye Bissouma transferinde heyecanlandıran haber!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, önümüzdeki günlerde Ada'ya gidecek ve bu transfer için Tottenham'lı yetkililerle masaya oturacak. Tecrübeli oyuncuyu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, tüm imkanlarını bu transfer için seferber edecek. Transfer bu hafta netleşecek.
3 SEZON ÖNCE GELDİ
Futbola Mali'deki JMG Bamako'da başlayan Yves Bissouma, 2016'da Lille'e transfer oldu. 2018'de ise Lille'den Brighton'a 16.8 milyon euroya gitti. Malili oyuncu, 2022'de ise 29.2 milyon euroya Tottenham'a geçti.