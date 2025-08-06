Fenerbahçe'ye Bissouma transferinde heyecanlandıran haber!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, önümüzdeki günlerde Ada'ya gidecek ve bu transfer için Tottenham'lı yetkililerle masaya oturacak. Tecrübeli oyuncuyu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, tüm imkanlarını bu transfer için seferber edecek. Transfer bu hafta netleşecek.