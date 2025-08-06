CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Bissouma transferinde heyecanlandıran haber!

Fenerbahçe'ye Bissouma transferinde heyecanlandıran haber!

Fenerbahçe'de Yves Bissouma yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde, Malili yıldızın transferiyle ilgili heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. İşte haberin tüm ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Bissouma transferinde heyecanlandıran haber!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, dümeni yeniden İngiltere'ye kırdı ve Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma için çalışma başlattı.

Fenerbahçe'ye Bissouma transferinde heyecanlandıran haber!

Joao Palhinha'yı Bayern Münih'ten kiralayan İngiliz ekibi, Malili futbolcuyu satış listesine koydu ve gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağını duyurdu.

Fenerbahçe'ye Bissouma transferinde heyecanlandıran haber!

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, West Ham United'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki ön libero için 15 milyon euroluk bir paket hazırladı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Bissouma transferinde heyecanlandıran haber!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, önümüzdeki günlerde Ada'ya gidecek ve bu transfer için Tottenham'lı yetkililerle masaya oturacak. Tecrübeli oyuncuyu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, tüm imkanlarını bu transfer için seferber edecek. Transfer bu hafta netleşecek.

Fenerbahçe'ye Bissouma transferinde heyecanlandıran haber!

3 SEZON ÖNCE GELDİ

Futbola Mali'deki JMG Bamako'da başlayan Yves Bissouma, 2016'da Lille'e transfer oldu. 2018'de ise Lille'den Brighton'a 16.8 milyon euroya gitti. Malili oyuncu, 2022'de ise 29.2 milyon euroya Tottenham'a geçti.

F.Bahçe'de Kerem coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz!
DİĞER
Fenerbahçe’den ayrılan yıldız isme kötü haber! Transferden vazgeçtiler
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
G.Saray'da ayrılık kasayı dolduracak
F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! Hakan'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! 23:58
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 23:58
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! 23:58
Jose Mourinho: Sorunuza cevap vermeyeceğim! Jose Mourinho: Sorunuza cevap vermeyeceğim! 23:58
Beşiktaş'a Jamaikalı kanat! Beşiktaş'a Jamaikalı kanat! 23:58
Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da! Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da! 23:58
Daha Eski
G.Saray'da Yunus imzayı attı! G.Saray'da Yunus imzayı attı! 23:58
G.Saray'da 2 isim için kadro dışı kararı! G.Saray'da 2 isim için kadro dışı kararı! 23:58
Benfica'dan Kerem açıklaması! Transferi... Benfica'dan Kerem açıklaması! Transferi... 23:58
TFF o maçları erteledi! TFF o maçları erteledi! 23:58
Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday! Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday! 23:58
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'ye! Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'ye! 23:58