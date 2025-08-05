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Haberler Fenerbahçe PSV'nin radarında

PSV'nin radarında

Fenerbahçe'nin geçen sezon Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, PSV Eindhoven'ın radarına girdi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. F.Bahçe, Oğuz'u 6 milyon euroya transfer etmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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PSV'nin radarında
Fenerbahçe'nin geçen sezon Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, PSV Eindhoven'ın radarına girdi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. F.Bahçe, Oğuz'u 6 milyon euroya transfer etmişti.
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