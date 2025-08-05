PSV'nin radarında

Fenerbahçe'nin geçen sezon Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, PSV Eindhoven'ın radarına girdi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. F.Bahçe, Oğuz'u 6 milyon euroya transfer etmişti.
Fenerbahçe'ningeçen sezon Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, PSV Eindhoven'ın radarına girdi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. F.Bahçe, Oğuz'u 6 milyon euroya transfer etmişti.