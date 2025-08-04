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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Miha Zajc Dinamo Zagreb'e transfer oldu!

Fenerbahçe'de Miha Zajc Dinamo Zagreb'e transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak Miha Zajc, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in yolunu tuttu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 23:33
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Fenerbahçe'de Miha Zajc Dinamo Zagreb'e transfer oldu!

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Miha Zajc, Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Hırvat ekibi, Sloven orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada Zajc'ın transferi duyurulurken, birden fazla pozisyonda oynayabilen orta saha oyuncusu olduğuna dikkat çekildi.

31 yaşındaki futbolcu Dinamo Zagreb'e transferi sonrası, "Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da kiralık olarak oynarken 22 müsabakada forma giydi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

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