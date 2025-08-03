CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Yüksek sevinci

İsmail Yüksek sevinci

Sakatlığı bulunan İsmail Yüksek’ten sevindirici haber geldi. Milli futbolcu Feyenoord maçında sahada

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Yüksek sevinci

Milli futbolcu İsmail Yüksek sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. Tedavi sürecini tamamlayan 26 yaşındaki ön liberonun, önümüzdeki günlerde tam kapasiteyle sahalara dönmesi bekleniyor. Hakkında transfer iddiaları çıksa da teknik direktör Jose Mourinho'nun 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği öğrenildi. İsmail Yüksek'in, Feyenoord karşısında kadroda olması bekleniyor.

F.Bahçe Garnacho'yu istiyor!
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali!
DİĞER
Trabzonspor’dan sıcak temas! 10 numara için rota değişti
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aicha Hamideche Beşiktaş'ta! Aicha Hamideche Beşiktaş'ta! 17:20
F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü 17:19
Zeynep Sönmez antrenörleriyle yollarını ayırdı Zeynep Sönmez antrenörleriyle yollarını ayırdı 17:16
Finlandiya Rallisi'ni Rovanpera kazandı Finlandiya Rallisi'ni Rovanpera kazandı 17:10
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
Daha Eski
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58