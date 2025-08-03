İsmail Yüksek sevinci

Milli futbolcu İsmail Yüksek sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. Tedavi sürecini tamamlayan 26 yaşındaki ön liberonun, önümüzdeki günlerde tam kapasiteyle sahalara dönmesi bekleniyor. Hakkında transfer iddiaları çıksa da teknik direktör Jose Mourinho'nun 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği öğrenildi. İsmail Yüksek'in, Feyenoord karşısında kadroda olması bekleniyor.
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