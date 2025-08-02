Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sıradaki hedef Antony
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Manchester United'ın yıldızı Antony ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe takımına daha güçlü bir yıldız kazandırmak adına sağ kanat transferinde iddialı bir hamle yapıyor. Sarı lacivertliler'in, Real Madrid'den Asensio'yu beklettiği yönündeki söylentilerin ardından gerçek ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre kulüp, Manchester United'ın 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi kiralamak için yoğun çaba harcıyor.
BETIS'TE ETKİLİ OYNADI
Premier Lig devi Manchester United ile 2027 yılı yazına kadar sözleşmesi bulunan Antony'nin güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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Geçen sezon Kırmızı Şeytanlar ile 14 maçta 1 gol kaydeden Sambacı, devre arasında kiralık olarak gittiği La Liga ekibi Real Betis'te ise 26 maçta 9 gol ve 5 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.
Sağ kanatta hızı ve çevikliğiyle rakip savunmaları zor durumda bırakan Antony, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği profili tam anlamıyla karşılıyor.
BREZİLYA FORMASI GİYDİ
16 kez Brezilya milli formasını giyen yıldız, güçlü sol ayağıyla uzaktan etkili şutlar çekiyor ve yüksek oyun zekasıyla pas organizasyonlarında önemli rol oynuyor.