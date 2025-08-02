CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sıradaki hedef Antony

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sıradaki hedef Antony

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Manchester United'ın yıldızı Antony ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 10:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sıradaki hedef Antony

Fenerbahçe takımına daha güçlü bir yıldız kazandırmak adına sağ kanat transferinde iddialı bir hamle yapıyor. Sarı lacivertliler'in, Real Madrid'den Asensio'yu beklettiği yönündeki söylentilerin ardından gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sıradaki hedef Antony

Takvim'de yer alan habere göre kulüp, Manchester United'ın 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi kiralamak için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sıradaki hedef Antony

BETIS'TE ETKİLİ OYNADI

Premier Lig devi Manchester United ile 2027 yılı yazına kadar sözleşmesi bulunan Antony'nin güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sıradaki hedef Antony

Geçen sezon Kırmızı Şeytanlar ile 14 maçta 1 gol kaydeden Sambacı, devre arasında kiralık olarak gittiği La Liga ekibi Real Betis'te ise 26 maçta 9 gol ve 5 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sıradaki hedef Antony

Sağ kanatta hızı ve çevikliğiyle rakip savunmaları zor durumda bırakan Antony, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği profili tam anlamıyla karşılıyor.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sıradaki hedef Antony

BREZİLYA FORMASI GİYDİ

16 kez Brezilya milli formasını giyen yıldız, güçlü sol ayağıyla uzaktan etkili şutlar çekiyor ve yüksek oyun zekasıyla pas organizasyonlarında önemli rol oynuyor.

F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali!
F.Bahçe Garnacho'yu istiyor!
DİĞER
Bu dizi içinizi ısıtacak! Aile Saadeti ile pazartesiler artık daha güzel
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Daha Eski
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58
Galatasaray'da 7 imza birden! Galatasaray'da 7 imza birden! 14:23
Beşiktaş'tan Semih açıklaması! Beşiktaş'tan Semih açıklaması! 14:05
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! 13:58
Semedo: Yapmamız gereken şey... Semedo: Yapmamız gereken şey... 13:39