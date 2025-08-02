Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Sıradaki hedef Antony

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Geçen sezon Kırmızı Şeytanlar ile 14 maçta 1 gol kaydeden Sambacı, devre arasında kiralık olarak gittiği La Liga ekibi Real Betis'te ise 26 maçta 9 gol ve 5 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.