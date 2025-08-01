Fenerbahçe’ye Talisca’dan iyi haber! İşte sahalara geri döneceği tarih

Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı yıldızın tedavisinde üç hafta geride kaldı.
Kulüp sağlık ekibi, Talisca'nın tedavisini titizlikle sürdürürken oyuncunun da bu süreçte bireysel olarak ekstra çalışmalar yaptığı ve sahalara bir an önce dönmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 16 kez ilk 11'de görev almış; 12 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.