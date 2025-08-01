CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’ye Talisca’dan iyi haber! İşte sahalara geri döneceği tarih

Fenerbahçe’ye Talisca’dan iyi haber! İşte sahalara geri döneceği tarih

Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Anderson Talisca'nın takımla çalışmalara ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 18:30
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’ye Talisca’dan iyi haber! İşte sahalara geri döneceği tarih

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Feyenoord ile oynayacağı maçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’ye Talisca’dan iyi haber! İşte sahalara geri döneceği tarih

Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca dışındaki tüm oyuncular antrenmanlara tam kadro katılıyor.

Fenerbahçe’ye Talisca’dan iyi haber! İşte sahalara geri döneceği tarih

TRT Spor'un aktardığına göre, sakatlığı süren Anderson Talisca'nın bir hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’ye Talisca’dan iyi haber! İşte sahalara geri döneceği tarih

Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı yıldızın tedavisinde üç hafta geride kaldı.

Fenerbahçe’ye Talisca’dan iyi haber! İşte sahalara geri döneceği tarih

Kulüp sağlık ekibi, Talisca'nın tedavisini titizlikle sürdürürken oyuncunun da bu süreçte bireysel olarak ekstra çalışmalar yaptığı ve sahalara bir an önce dönmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Talisca’dan iyi haber! İşte sahalara geri döneceği tarih

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 16 kez ilk 11'de görev almış; 12 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Derrick Köhn'e Rus kancası!
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali!
DİĞER
Galatasaray'da 4 isim bavulunu topladı! 2 yıldız ise karar aşamasında...
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Daha Eski
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58
Galatasaray'da 7 imza birden! Galatasaray'da 7 imza birden! 14:23
Beşiktaş'tan Semih açıklaması! Beşiktaş'tan Semih açıklaması! 14:05
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! 13:58
Semedo: Yapmamız gereken şey... Semedo: Yapmamız gereken şey... 13:39