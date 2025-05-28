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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor mesaisi başladı!

Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor mesaisi başladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 20:27
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Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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