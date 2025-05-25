Monaco-Fenerbahçe Beko maçı (THY EuroLeague finali)

THY EuroLeague finalinde nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko dev maçta Monaco ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-lacivertlilerde tek hedef kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirmek.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot oynanıyor: Monaco 13-8 Fenerbahçe Beko
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Monaco-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.