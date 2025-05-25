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Haberler Fenerbahçe Monaco-Fenerbahçe Beko maçı (THY EuroLeague finali)

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı (THY EuroLeague finali)

THY EuroLeague finali heyecan dolu bir maça sahne oluyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko dev finalde, Monaco ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 19:52 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 20:10
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Monaco-Fenerbahçe Beko maçı (THY EuroLeague finali)

THY EuroLeague finalinde nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko dev maçta Monaco ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertlilerde tek hedef kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirmek.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot oynanıyor: Monaco 13-8 Fenerbahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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