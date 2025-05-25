Haydi tarih yazalım

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de AS Monaco karşısında tarihi bir finale çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bu akşam oynanacak dev maç TSİ 20.00'de başlayacak. Sarılacivertliler turnuva tarihinde dördüncü kez final maçına çıkacak. 2017'de İstanbul'da şampiyonluk kazanan temsilcimiz, ikinci zaferini arıyor.

YUNAN EKİPLERİ ELENDİ

Dörtlü Final'in ilk maçlarında F.Bahçe Beko ve AS Monaco, Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 82-76 yenerken, AS Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 mağlup ederek final bileti aldı. Unutulmaz final Abu Dabi'de Etihad Arena'da oynanacak ve S Sport'tan yayınlanacak.

AS MONACO İLK KEZ

Fransa temsilcisi AS Monaco, tarihinde ilk kez THY EuroLeague'de final oynayacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu. Sezonu 21 galibiyet 13 mağlubiyetle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta Barcelona'yı 3-2 ile geçmiş, Dörtlü Final'de de Olympiakos'u saf dışı bıraktı. AS Monaco, 2020-2021 sezonunda EuroCup'ı kazanmıştı.

EN İYİ SEZONUM

Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Tarık Biberovic "Her iki takım da burada olmayı hak etti. En iyi olan kazansın kupayı. Kariyerimin en iyi basketbolunu oynadığım bir sezon geçiriyorum. Bunun için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'DA 5 ZAFER

Fenerbahçe, basketbolda Türkiye'ye 5 Avrupa kupası getirdi. Erkeklerde 2017'de EuroLeague zirvesinde yer alan Fenerbahçe, kadınlarda ise Euro- League'i 2023 ve 2024'te, Avrupa Süper Kupası'nı da aynı yıllarda iki kez elde etti. Fenerbahçe Beko, bu akşam kazanırsa Türk basketbolunun Avrupa'daki 17 kupasının 6'sının sahibi olacak.

UNUTULMAZ BAŞARI

Sarı-lacivertliler, bu akşam AS Monaco karşısında THY EuroLeague'de finali kazanırsa önemli bir ilkin de sahibi olacak. Fenerbahçe Beko, erkeklerde ikinci kez şampiyonluğa ulaşması halinde hem erkekler hem de kadınlarda tam 4 Avrupa şampiyonluğuna imza atacak. Kadınlarda 2 kez EuroLeague zaferi kazanan Fenerbahçe Beko, ayrıca yine kadınlarda 2 kez Avrupa Süper Kupası kaldırdı.

BİR KUPA DAHA

THY EuroLeague'de finalde Etihad Arena'da AS Monaco'yla karşılaşacak Fenerbahçe Beko, rakibini yenerse Türk basketbolu Avrupa Ligi'nde 4., toplamda ise 17. zaferini yaşayacak. Daha önce Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY EuroLeague'de 2017 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Abu Dabi'de yapılacak finali kazanırsa bu organizasyonda ikinci kez kupayı müzesine götürecek.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, sarılacivertli oyuncu Tarık Biberovic, Monaco Başantreörü Vassilis Spanoulis ve Fransa temsilcisinin basketbolcusu Alpha Diallo yer aldı. Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Jasikevicius, şöyle konuştu: "Bu maçı oynayacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz. Kazanmak istiyorsanız komple iyi olmanız gerekir. Finalde oyunun her alanında iyi olmalısınız. Pek çok şey savunma kaynaklı olacaktır. Tabii ki hücumda verdiğimiz kararlar da çok belirleyici. Eğer hücumda akıllıca oynarsanız bu savunmamıza da yardımcı olur. Belki en iyi maçınızı oynayamazsınız ama komple doğru oynamalısınız."

JASİKEVİCİUS'UN GECESİ

Basketbol oynadığı dönemlerde Avrupa'nın en iyi guardlarından olan Jasikevicius, 4 kez Avrupa'da şampiyonluk yaşadı. Maccabi'de 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez EuroLeague'i kazanma başarısı gösteren Litvanyalı isim, başantrenör olarak ise 2021'de Barcelona'yla çıktığı finali Anadolu Efes'e kaybetmişti. Başantrenörlük kariyerinde 9 yılda 15 kupa kazanan Jasikevicius'un Avrupa'da ise kupası yok.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Sarunas Jasikevicius ve Vasilis Spanoulis, oyunculuk dönemlerinde birlikte EuroLeague kupası kaldırdı. Panathinaikos'un 2009'da başantrenör Zeljko Obradovic'le yaşadığı şampiyonluğun kahramanları Jasikevicius ve Spanoulis'ti. Oyunculuk dönemlerinde birlikte kupayı kazanan bu iki isim, 16 yıl sonra bu sefer ise başantrenör olarak tarihe geçmek için rakip olacak.

7 YIL SONRA FİNAL

Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki Fenerbahçe Beko, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak. Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren temsilcimiz, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. THY EuroLeague'de 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. F.Bahçe, 2016'de CSKA Moskova, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.