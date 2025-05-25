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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho bilmecesi! Ayrılacak derken...

Fenerbahçe'de Mourinho bilmecesi! Ayrılacak derken...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği büyük merak konusu haline geldi. Portekizli teknik adamdan gelen son haberler, sarı-lacivertli camiada kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52
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Fenerbahçe'de Mourinho bilmecesi! Ayrılacak derken...

Süper Lig'de şampiyon belli olsa da sezon resmi olarak haziran ayının başında tamamlanacak. Galatasaray'ın ardından ikinci olması kesinleşen ve Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edebilmek için 2 ön eleme oynayacak Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya devam ederken, yerine son olarak Alman Edin Terzic aday gösterildi. Ancak Sabah'ın haberine göre Portekizli hoca, sarı-lacivertli takımla olan bir yıllık sözleşmesini tamamlayacak gibi çalışmalarını sürdürüyor.

BENFICA, LAZIO, NAPOLI GIBI TAKIMLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Başkan Ali Koç ve yönetimle rutin toplantılarına devam eden tecrübeli teknik adam yeni sezon planlamasını hazırladı. Buna göre 5 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ön elemesinde maça çıkacak Fenerbahçe, 1 Temmuz'da Samandıra'da top başı yapacak. Ardından 12 günlük bir kamp için Mourinho'nun ülkesi Portekiz'e gidilecek. Burada Benfica ya da onun ayarında bir takımla hazırlık maçı oynandıktan sonra İstanbul'a dönülecek. Ön eleme karşılaşmasına kadar Napoli ya da Lazio ile bir özel maç yapılacak. Bunun için de temaslar sürüyor.

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