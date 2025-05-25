Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi: "Yapılması gereken..."
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen görüşmede, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği de gündeme geldi. İddialara göre taraflar, Portekizli çalıştırıcının takımda kalıp kalmayacağı konusunu da değerlendirdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Ancak Yıldırım'ın, "Elinizi hocanın üzerinden çekmeyin. Sürekli yanında olun, destek verin. Ama hata yaptığında da gerekeni yapmaktan çekinmeyin" şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi.
İkili, hafta içinde Altunizade'de bir araya gelerek başkanlık seçimi süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunmuştu.
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