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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi: "Yapılması gereken..."

Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi: "Yapılması gereken..."

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen görüşmede, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği de gündeme geldi. İddialara göre taraflar, Portekizli çalıştırıcının takımda kalıp kalmayacağı konusunu da değerlendirdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 11:15
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Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi: "Yapılması gereken..."

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkası netleşmeye başladı.

Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi: "Yapılması gereken..."

Sabah gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz seçim döneminde Jose Mourinho ismini gündeme taşıyan ve bu süreçte aktif rol oynayan Aziz Yıldırım, Koç ile yaptığı son görüşmede Portekizli teknik adamın takımda kalması gerektiğini savundu.

Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi: "Yapılması gereken..."

Yıldırım'ın, "İstikrar için Mourinho ile devam edilmesi doğru bir karar" diyerek Koç'un yaklaşımına destek verdiği aktarıldı.

Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi: "Yapılması gereken..."

Ancak Yıldırım'ın, "Elinizi hocanın üzerinden çekmeyin. Sürekli yanında olun, destek verin. Ama hata yaptığında da gerekeni yapmaktan çekinmeyin" şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi: "Yapılması gereken..."

İkili, hafta içinde Altunizade'de bir araya gelerek başkanlık seçimi süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunmuştu.

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