Luis Nani'den Jose Mourinho açıklaması: Fenerbahçe'de devam ederse...

Trendyol Süper Lig'de 2015/16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, TRT Spor'a yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Portekizli oyuncu, vatandaşı Jose Mourinho'nun sarı lacivertlilerdeki durumunu değerlendirdi.

Fenerbahçe günlerini, "Güzel günlerdi. Büyük bir kulüp. Orada harika zamanlar geçirdim. Taraftarlar harikaydı. Orada bir evim olduğu için her fırsatta taraftarları ve kulübü ziyaret ediyorum." diyerek anlatan Nani, ardından Mourinho ile ilgili gündem olacak yorumunu yaptı.

"FENERBAHÇE İLE DEVAM EDERSE..."

"Mourinho'ya sahip olmak güzel, harika bir teknik adam. Her zaman kulübe bir şeyler katmayı arzular. Bu yıl işler onun istediği gitmedi ama Fenerbahçe ile devam ederse inanıyorum ki güzel şeyler katacaktır."