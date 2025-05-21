40 milyon Euro'ya biter

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Tecrübeli stoperden oldukça memnun olan Fenerbahçe, bonservisini almak için harekete geçti. Slovak stoperin kulübü PSG ise oyuncusu için 15 milyon euro talep ediyor. Fransız medyası, Fenerbahçe'nin Skriniar'la birlikte Kolo Muani'yi de istediğini ve bu oyuncu için de en az 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğini duyurdu. Çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin iki oyuncu için 40 milyon euroyu Paris Saint Germain'in hesabına yatırması halinde transferlerin gerçekleşebileceği vurgulandı.