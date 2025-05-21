CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 40 milyon Euro'ya biter

40 milyon Euro'ya biter

Fransız medyası, Milan Skriniar ve Kolo Muani için Fenerbahçe’nin PSG’ye 40 milyon euro bonservis ödemesi gerektiğini duyurdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
40 milyon Euro'ya biter

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Tecrübeli stoperden oldukça memnun olan Fenerbahçe, bonservisini almak için harekete geçti. Slovak stoperin kulübü PSG ise oyuncusu için 15 milyon euro talep ediyor. Fransız medyası, Fenerbahçe'nin Skriniar'la birlikte Kolo Muani'yi de istediğini ve bu oyuncu için de en az 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğini duyurdu. Çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin iki oyuncu için 40 milyon euroyu Paris Saint Germain'in hesabına yatırması halinde transferlerin gerçekleşebileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye süper kanat!
Napoli'den açıklama: F.Bahçe ve Osimhen...
DİĞER
Özcan Deniz eşine yapılanları affetmedi! Abisine zehir zemberek sözler: "Karıma ettiğin küfürleri sana yedireceğim"
Enerjide tam bağımsız dönüşüm! Bakan Bayraktar açıkladı: Petrolümüzü taştan çıkaracağız
G.Saray'dan Sane'ye teklif!
F.Bahçe'den Hojlund operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray tarihi resmen açıkladı! G.Saray tarihi resmen açıkladı! 01:28
Mertens'ten De Bruyne sinyali! G.Saray'a gelecek mi? Mertens'ten De Bruyne sinyali! G.Saray'a gelecek mi? 01:28
F.Bahçe sol bekini Ada'ya kaptırdı! F.Bahçe sol bekini Ada'ya kaptırdı! 01:28
Beşiktaş ve G.Saray'a transferde şok! Beşiktaş ve G.Saray'a transferde şok! 01:28
F.Bahçe'de Mourinho bilmecesi! F.Bahçe'de Mourinho bilmecesi! 01:28
De Bruyne'ye duygusal veda! De Bruyne'ye duygusal veda! 01:28
Daha Eski
G.Saray'dan Lunin’e resmi teklif! G.Saray'dan Lunin’e resmi teklif! 01:28
F.Bahçeli isimden sosyal medyada flaş hamle! F.Bahçeli isimden sosyal medyada flaş hamle! 01:28
Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! 01:28
Yusuf için Avrupa'dan resmi temas! Yusuf için Avrupa'dan resmi temas! 01:28
G.Saray'dan Silva için dev teklif! G.Saray'dan Silva için dev teklif! 01:28
İşte van Persie’nin F.Bahçe planı! İşte van Persie’nin F.Bahçe planı! 01:28