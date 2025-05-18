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Osayi gidiyor
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile yol ayrımına gelindi. Süper Lig'de 22 karşılaşmada 1276 dakika şans bulan ve 2 asist yapan Nijeryalı oyuncu ile devam etmeyi düşünmeyen yönetim, son kararı Jose Mourinho'ya bıraktı. Henüz masaya oturulmayan Osayi ile büyük ölçüde devam edilmesi planlanmazken, karar sezon sonunda verilecek.
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