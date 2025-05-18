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Haberler Fenerbahçe Osayi gidiyor

Osayi gidiyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile yol ayrımına gelindi. Süper Lig'de 22 karşılaşmada 1276 dakika şans bulan ve 2 asist yapan Nijeryalı oyuncu ile devam etmeyi düşünmeyen yönetim, son kararı Jose Mourinho'ya bıraktı. Henüz masaya oturulmayan Osayi ile büyük ölçüde devam edilmesi planlanmazken, karar sezon sonunda verilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
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Osayi gidiyor
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile yol ayrımına gelindi. Süper Lig'de 22 karşılaşmada 1276 dakika şans bulan ve 2 asist yapan Nijeryalı oyuncu ile devam etmeyi düşünmeyen yönetim, son kararı Jose Mourinho'ya bıraktı. Henüz masaya oturulmayan Osayi ile büyük ölçüde devam edilmesi planlanmazken, karar sezon sonunda verilecek.
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