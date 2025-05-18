Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İki sezondur kaleyi koruyan Dominik Livakovic'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Fenerbahçe, aradığı kaleciyi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'ya veda eden Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Suudi Arabistan takımlarından teklif alan 32 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'da oynamak istediği öne sürülüyor.
EN ÇOK İNGİLTERE'DE OYNADI
Sarı-lacivertlilerin yıldız kaleci ve menajeri ile görüşmek için harekete geçeceği öğrenildi.
Mario Branco'nun 1.95'lik eldiven ile ilgili tüm transfer detaylarını araştırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Kariyeri boyunca İngiltere dışına yalnızca 1 yıl çıkan Martinez; Arsenal, Wolverhampton, Getafe ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi.
Güçlü fiziğe sahip olan oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nın 2022'de kazandığı Dünya Kupası'nın en büyük mimarlarından biriydi.
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