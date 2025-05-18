Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de kaleci konusunda da hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor.

Takvim'in haberine göre, iyi bir teklif gelmesi durumunda Dominik Livakovic'le vedalaşacak olan Kanarya'da öncelikli adayın Emiliano Martinez olduğu iddia ediliyor.