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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İki sezondur kaleyi koruyan Dominik Livakovic'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Fenerbahçe, aradığı kaleciyi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'ya veda eden Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 11:31
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Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de kaleci konusunda da hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

Takvim'in haberine göre, iyi bir teklif gelmesi durumunda Dominik Livakovic'le vedalaşacak olan Kanarya'da öncelikli adayın Emiliano Martinez olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

Arjantinli kaleci geçtiğimiz gün takımı Aston Villa ile vedalaşmış taraftarlara selam verirken de duygusal anlar yaşamıştı.

Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

Suudi Arabistan takımlarından teklif alan 32 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'da oynamak istediği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

EN ÇOK İNGİLTERE'DE OYNADI

Sarı-lacivertlilerin yıldız kaleci ve menajeri ile görüşmek için harekete geçeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

Mario Branco'nun 1.95'lik eldiven ile ilgili tüm transfer detaylarını araştırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

Kariyeri boyunca İngiltere dışına yalnızca 1 yıl çıkan Martinez; Arsenal, Wolverhampton, Getafe ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi.

Fenerbahçe'den Emiliano Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti

Güçlü fiziğe sahip olan oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nın 2022'de kazandığı Dünya Kupası'nın en büyük mimarlarından biriydi.

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