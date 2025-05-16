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Fenerbahçe'nin İkas Eyüpspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk edeceği İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 14:56
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Fenerbahçe'nin İkas Eyüpspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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