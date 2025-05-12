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Fenerbahçe'de İkas Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına 12 Mayıs günü yaptığı antrenmanla başladı. | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 19:42
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Fenerbahçe'de İkas Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36'ncı haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına 12 Mayıs günü yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, 13 Mayıs Salı günü yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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