Vlahovic çıkarması

Edin Dzeko'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Boşnak golcünün yerine ilk isim olarak Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'i düşünüyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyu Juventus maliyetten dolayı satış listesine koydu. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre de 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle golcü oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe de bu miktarı gözden çıkarmış durumda... Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco'yu bu transferde görevlendirdi ve temaslar bu haftadan itibaren sıklaşacak. Vlahovic için hiç fedakarlıktan kaçınılmayacak. Sarı-lacivertliler, önceliği 5 büyük lig olan Sırp yıldızı ikna etmeye çalışacak. İngiliz medyasına göre Aston Villa da Vlahovic'i istiyor. Fenerbahçe, 1.90'lık yıldızı Ada ekibine kaptırmak istemiyor ve elini bu konuda çabuk tutmaya kararlı. Kısa süre içinde transferin netleşmesi bekleniyor.

19 GOL ATTI

Dusan Vlahovic, Juventus formasıyla bu sezon 38 karşılaşmada görev aldı. 14 gol atıp 5 asist yapan Sırp forvet, toplamda 19 gole doğrudan katkı sağladı.