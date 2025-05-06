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Haberler Fenerbahçe Şampiyonluğa veda

Şampiyonluğa veda

Avrupa basını Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a yenilmesine geniş yer ayırdı. İtalyan “tuttomercato”, “Mourinho’dan şampiyonluğa veda” başlığını attı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Şampiyonluğa veda

Fenerbahçe, pazar akşamı Beşiktaş'a kendi evinde 1-0 kaybederek, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Bu durum Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler;

O JOGO: "Şampiyonluk hayal oldu. Fenerbahçe'nin başındaki Jose Mourinho, Beşiktaş'ı konuk edip Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 kaybetti ve Türk futbol şampiyonluğundan fiilen elendi."

MARCA: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si rayından çıktı, Galatasaray Türkiye Ligi şampiyonluğuna yaklaştı. Morata'nın Galatasaray'ı, 2024-25 Türkiye Ligi şampiyonluğuna dört puan uzaklıkta."

TUTTOMERCATO: "Mourinho'dan şampiyonluğa veda. Galatasaray'ın dünkü net galibiyetinin ardından Fenerbahçe'den beklenen cevap geldi. Mourinho'nun takımı, evinde Immobile'nin Beşiktaş'ına 1-0 mağlup oldu. Osimhen ve takım arkadaşlarına şampiyonluk giderek yaklaşıyor."

AS: "Mourinho yelkenleri indiriyor, Morata şenlik ateşini yakıyor."

A BOLA: "Eski Benficalı gol attı, Mourinho derbiyi kaybetti ve şampiyonluğa veda etti. Jose Mourinho'nun ekibi, bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı beş maçta galibiyet alamadı."

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