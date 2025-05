İrfan Can Eğribayat'ın mutlu günü

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz." denildi.

İrfan Can Eğribayat ve Ailesini Tebrik Ederiz Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/2i6WJbLKZ6