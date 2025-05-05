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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın mutlu günü

İrfan Can Eğribayat'ın mutlu günü

Fenerbahçe Kulübü, eşi doğum yapan İrfan Can Eğribayat'ı tebrik etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 18:05
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İrfan Can Eğribayat'ın mutlu günü

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz." denildi.

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