Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu hakkında resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekibin yaptığı paylaşımda,

"Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş

Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmustur.

Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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