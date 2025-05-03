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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kadıköy’de 57. randevu

Kadıköy’de 57. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 57'nci kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den bu yana oynanan 56 karşılaşmanın 22'sini sarı-lacivertliler, 14'ünü de siyah-beyazlılar kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Kadıköy’de 57. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 57'nci kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den bu yana oynanan 56 karşılaşmanın 22'sini sarı-lacivertliler, 14'ünü de siyah-beyazlılar kazandı. 20 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 83 golüne, Beşiktaş 67 golle yanıt verdi.

%50'SİNİ KAZANDI

Fenerbahçe, son 10 maçta Beşiktaş'a Kadıköy'de büyük üstünlük kurdu. Oynanan bu 10 derbinin 5'ini sarı-lacivertliler kazandı, Beşiktaş ise 2 kez sahadan zaferle ayrıldı, 3 maç da beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, 18 gol attı, Beşiktaş ise; 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

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