Kadıköy’de 57. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 57'nci kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den bu yana oynanan 56 karşılaşmanın 22'sini sarı-lacivertliler, 14'ünü de siyah-beyazlılar kazandı. 20 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 83 golüne, Beşiktaş 67 golle yanıt verdi.

%50'SİNİ KAZANDI

Fenerbahçe, son 10 maçta Beşiktaş'a Kadıköy'de büyük üstünlük kurdu. Oynanan bu 10 derbinin 5'ini sarı-lacivertliler kazandı, Beşiktaş ise 2 kez sahadan zaferle ayrıldı, 3 maç da beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, 18 gol attı, Beşiktaş ise; 14 kez rakip fileleri havalandırdı.