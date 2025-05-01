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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe TFF'ye resmen başvurdu! Şampiyonluk maçı için...

Fenerbahçe TFF'ye resmen başvurdu! Şampiyonluk maçı için...

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasındaki ALG Spor maçı ve ABB Fomget'in Galatasaray'la oynayacağı karşılaşma için taleplerine yönelik Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 18:32 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 18:38
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Fenerbahçe TFF'ye resmen başvurdu! Şampiyonluk maçı için...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024/25 sezonunun şampiyonu bu hafta sonunda oynanacak maçların ardından belli olacak. ABB Fomget Spor Kulübü ve Fenerbahçe şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, son hafta maçları için Türkiye Futbol Federasyonu'na taleplerini iletti.

NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor ile oynayacakları maç ve ABB Fomget'in Galatasaray karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çift gözlemci ve çift temsilci atanması, maçların oynandığı illerin dışından farklı bölgelerden gözlemci, temsilci ve hakem görevlendirmesini talep etti.

Fenerbahçe ayrıca maçlara üst klasman hakem ataması ve uygulanabilmesi halinde VAR uygulamasının yapılmasını talep etti.

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