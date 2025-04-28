Geri dönüş uzmanı

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza atarak, maçı 3-1 kazandı ve şampiyonluk iddiasını kalan 5 haftaya taşıdı. Özellikle ilk yarım saatte tanınamaz bir halde olan sarılacivertliler, karşılaşmanın ikinci yarısında ise fişi çekti ve üç puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe, maçın ikinci bölümündeki bu geri dönüşü, bu sezon ilk kez başarmadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri; 31 maçlık periyotta tam tamına 9 karşılaşmayı bu şekilde kazandı.

HEPSİNİ KAZANMAYI BİLDİ

Sarı-lacivertliler, daha önce, Antalyaspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve ilk yarıda Ülker Stadı'nda oynanan Gaziantep FK maçlarının ilk yarılarını berabere bitirdi, ikinci 45'te attığı gollerle bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Jose'nin öğrencileri; Göztepe, Çaykur Rizespor, iki Trabzonspor derbisi ve cumartesi günü oynanan G.Antep maçlarında geriye düştü ancak bunları da ikinci yarılarda kazanmayı bildi. Fenerbahçe, ikinci 45'lerde tam 27 puan kazandı.