Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a protesto

Fenerbahçeli bir grup taraftar Faruk Ilgaz Tesisleri yakınında toplanarak, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Kalamış'ta toplanan sarı-lacivertli taraftarların Divan toplantısının yapıldığı tesislere yaklaşmalarına izin verilmedi. Güvenlik tedbirleri nedeniyle polis barikat kurup olay çıkmasına engel olurken, taraftarlar protestolarını bulundukları yerden çeşitli pankartlar açarak ve sloganlar atarak dile getirdiler.

Fenerbahçeli bir grup taraftar "Ali Koç istifa" ve "Derbi serilerini bitirdiniz, seri şekilde artık gidiniz" şeklinde pankartlar açarak tepki gösterdiler.