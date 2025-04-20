CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant yaşamını yitirdi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant yaşamını yitirdi

2002 yılında Fenerbahçe'yi çalıştıran, ilerleyen yıllarda ise Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'nın da Teknik Direktörlüğünü üstlenen Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 16:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant yaşamını yitirdi

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli Alman Teknik Direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.

Bir süredir hasta olduğu ifade edilen Lorant'ın, Almanya'nın Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.

FENERBAHÇE TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den!
G.Saray yıldızıyla 'devam' demeye hazırlanıyor!
DİĞER
Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor...
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO'yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
G.Saray yönetiminden flaş karar!
Brezilya'da 'Icardi sevinci' krize neden oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Werner Lorant yaşamını yitirdi Werner Lorant yaşamını yitirdi 16:20
Geleneksel Türk okçuluğuna ödül Geleneksel Türk okçuluğuna ödül 16:12
Ümraniye tek attı 3 aldı! Ümraniye tek attı 3 aldı! 15:48
Adanaspor deplasmanda farklı galip! Adanaspor deplasmanda farklı galip! 15:46
RAMS Başakşehir'den üst üste 4. galibiyet! RAMS Başakşehir'den üst üste 4. galibiyet! 15:40
G.Saray derbiyi kazandı şampiyon oldu! G.Saray derbiyi kazandı şampiyon oldu! 15:18
Daha Eski
Fırtına'nın Göztepe mesaisi başladı Fırtına'nın Göztepe mesaisi başladı 14:57
G.Saray'ın kupa mesaisi sürüyor G.Saray'ın kupa mesaisi sürüyor 14:55
Brezilya'da 'Icardi sevinci' krize neden oldu! Brezilya'da 'Icardi sevinci' krize neden oldu! 14:51
F.Bahçe-Kayserispor maçı detayları! F.Bahçe-Kayserispor maçı detayları! 14:32
G.Saray yıldızıyla 'devam' demeye hazırlanıyor! G.Saray yıldızıyla 'devam' demeye hazırlanıyor! 14:19
Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman? 14:08