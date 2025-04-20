Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant yaşamını yitirdi

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli Alman Teknik Direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.

Bir süredir hasta olduğu ifade edilen Lorant'ın, Almanya'nın Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.

FENERBAHÇE TAZİYE MESAJI YAYIMLADI