TRANSFER HABERİ - Beklentileri karşılayamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder, ara transfer döneminde ABD ekibi Los Angeles FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Milli oyuncunun sarı lacivertlilere geri döneceği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder, ara transfer döneminde ABD ekibi Los Angeles FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
25 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder, burada da istenilen performansı gösteremedi.
Son haftalarda kesik yiyen ve karşılaşmaların son anlarında süre bulan tecrübeli oyuncunun bonservisi alınmayacak ve haziran ayı sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.
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