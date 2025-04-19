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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Beklentileri karşılayamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

TRANSFER HABERİ - Beklentileri karşılayamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder, ara transfer döneminde ABD ekibi Los Angeles FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Milli oyuncunun sarı lacivertlilere geri döneceği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 10:42
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TRANSFER HABERİ - Beklentileri karşılayamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Gelecek sezon kadrosunda önemli değişikliğe gitmesi beklenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beklentileri karşılayamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim takım içinde büyük bir kabuk değişimine gidecek.

TRANSFER HABERİ - Beklentileri karşılayamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

CENGİZ GERİ DÖNÜYOR

Ara transfer döneminde kiralanan Cengiz Ünder'den sarı lacivertlilere haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Beklentileri karşılayamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder, ara transfer döneminde ABD ekibi Los Angeles FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Beklentileri karşılayamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

25 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder, burada da istenilen performansı gösteremedi.

TRANSFER HABERİ - Beklentileri karşılayamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Son haftalarda kesik yiyen ve karşılaşmaların son anlarında süre bulan tecrübeli oyuncunun bonservisi alınmayacak ve haziran ayı sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.

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