TRANSFER HABERİ - Beklentileri karşılayamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder, ara transfer döneminde ABD ekibi Los Angeles FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

25 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder, burada da istenilen performansı gösteremedi.