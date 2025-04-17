TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'ten flaş ayrılık kararı!
Fenerbahçe'de sergilediği performansla pek çok takımın transfer radarına giren İsmail Yüksek'ten flaş karar geldi. Futbolcunun son olarak sezon sonu Kanarya'dan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. İşte detaylar...
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Öte yandan Portekiz kulübü Benfica'nın da deneyimli futbolcunun durumunu takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.
Sarı-Lacivertli takım ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek'e güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor.
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