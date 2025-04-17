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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'ten flaş ayrılık kararı!

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'ten flaş ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla pek çok takımın transfer radarına giren İsmail Yüksek'ten flaş karar geldi. Futbolcunun son olarak sezon sonu Kanarya'dan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'ten flaş ayrılık kararı!

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki ön liberosu İsmail Yüksek'in fazla forma şansı bulamamasından dolayı ayrılık kararı almayı düşündüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'ten flaş ayrılık kararı!

Takvim'in haberine göre deneyimli futbolcunun Mourinho'nun kararına saygı duyduğu ancak kariyerinin en olgun döneminde yedek kalmak istemediği için menajerine Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almasını söylediği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'ten flaş ayrılık kararı!

KONTRATI 2027'DE BİTECEK

Bu sezon 24 maçta 1398 dakika süre alabilen Yüksek, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamazken 4 sarı kart gördü.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'ten flaş ayrılık kararı!

Öte yandan Portekiz kulübü Benfica'nın da deneyimli futbolcunun durumunu takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'ten flaş ayrılık kararı!

Sarı-Lacivertli takım ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek'e güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor.

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