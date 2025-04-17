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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den iş birliği açıklaması: 3 yıl daha uzatıldı

Fenerbahçe'den iş birliği açıklaması: 3 yıl daha uzatıldı

Fenerbahçe, Zenit ile arasındaki iş birliğini 3 yıl daha uzattığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 19:13
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Fenerbahçe'den iş birliği açıklaması: 3 yıl daha uzatıldı

Fenerbahçe, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit ile arasındaki iş birliğini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

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"Fenerbahçemiz ile Zenit arasında 2023 yılında başlayan iş birliği 3 yıl daha uzatıldı.

Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarımızı kapsayan ve 2028 yılına kadar geçerli olacak iş birliğimiz çerçevesinde birçok proje hayata geçirilecek.

Önemli bir iş ortaklığı olarak gördüğümüz, kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın iki kulüp için de faydalı olmasını diliyoruz."

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