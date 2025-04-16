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Zenit benim için harika oldu
Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, Rus ekibini tercihiyle ilgili bir itirafta bulundu. Sırp futbolcu, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Mourinho ile konuştum Mourinho'ya rahat oynayabileceğim bir kulüp hakkında soru sordum ve o da bana Zenit'in benim için harika bir takım olduğunu ve gidip oynamam gerektiğini söyledi" dedi.
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