TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi! 3 talip birden çıktı
Bir yandan özlem duyduğu şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe'de yıldız isimlerin talipleri artıyor. Sarı lacivertlilerin Hırvat eldiveni Dominik Livakovic'e 3 talip birden çıktığı öğrenildi. Yönetim başarılı kaleci için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Dominik Livakovic'e İtalya'dan üç talip çıktı.
Üç Serie A ekibinin de kısa süre içinde Hırvat eldiven için F.Bahçe'ye resmi teklifte bulunacağı belirtildi.
Yönetim, 10 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.
Sarı lacivertlilerin Hırvat file bekçisi bu sezon 29 maçta Fenerbahçe formasını giydi.
Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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