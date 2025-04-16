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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi! 3 talip birden çıktı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi! 3 talip birden çıktı

Bir yandan özlem duyduğu şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe'de yıldız isimlerin talipleri artıyor. Sarı lacivertlilerin Hırvat eldiveni Dominik Livakovic'e 3 talip birden çıktığı öğrenildi. Yönetim başarılı kaleci için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 09:07
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi! 3 talip birden çıktı

Süper Lig'de özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi! 3 talip birden çıktı

Bir yandan lig yarışına odaklanan Kanarya, diğer yandan gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi! 3 talip birden çıktı

Birçok yıldızına transfer teklifi gelen Fenerbahçe'de başarılı eldiven Dominik Livakovic için İtalyan kulüplerinin sıraya girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi! 3 talip birden çıktı

Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Dominik Livakovic'e İtalya'dan üç talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi! 3 talip birden çıktı

Üç Serie A ekibinin de kısa süre içinde Hırvat eldiven için F.Bahçe'ye resmi teklifte bulunacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi! 3 talip birden çıktı

Yönetim, 10 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

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