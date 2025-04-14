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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattında önemli değişikliğe gidecek olan sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rumen yıldızın transferinde son kararı Jose Mourinho verecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 16:15
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Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından odağını Trendyol Süper Lig'e çevirdi.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Sarı-lacivertli ekip şampiyonluk ihtimalini son haftaya kadar kovalamak ve sezon sonunda kupaya ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları da başladı.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Bonservisi sarı-lacivertlilerde olan ve sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in kariyerlerine Fenerbahçe'de mi yoksa başka bir kulüpte mi devam edecekleri sorusu halen belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Fenerbahçe'nin takımda kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Allan Saint-Maximin'i, Filip Kostic'i ve Milan Skriniar'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katıp katmayacağı sorusu da aynı şekilde belirsiz durumda.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Fenerbahçe, sezon sonunda hücum bölgesinde oynayan bazı futbolcularıyla yollarını ayırdığı takdirde ise muhakkak bir hücum oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

F.BAHÇE İÇİN HAGI İDDİASI

Rangers ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ianis Hagi'ye Fenerbahçe'den ilgi olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Fotomaç'ın İskoç medyasından derlediği haberde; "Jose Mourinho, sezon sonunda Hagi'ye bedelsiz transfer için yaklaşıp yaklaşmama konusunda nihai kararını verecek" denildi.

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