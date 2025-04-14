Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek

Bonservisi sarı-lacivertlilerde olan ve sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in kariyerlerine Fenerbahçe'de mi yoksa başka bir kulüpte mi devam edecekleri sorusu halen belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'nin takımda kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Allan Saint-Maximin'i, Filip Kostic'i ve Milan Skriniar'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katıp katmayacağı sorusu da aynı şekilde belirsiz durumda.