Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Son kararı Mourinho verecek
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattında önemli değişikliğe gidecek olan sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rumen yıldızın transferinde son kararı Jose Mourinho verecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bonservisi sarı-lacivertlilerde olan ve sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in kariyerlerine Fenerbahçe'de mi yoksa başka bir kulüpte mi devam edecekleri sorusu halen belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe'nin takımda kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Allan Saint-Maximin'i, Filip Kostic'i ve Milan Skriniar'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katıp katmayacağı sorusu da aynı şekilde belirsiz durumda.
Fenerbahçe, sezon sonunda hücum bölgesinde oynayan bazı futbolcularıyla yollarını ayırdığı takdirde ise muhakkak bir hücum oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak sürpriz bir isim geldi.
F.BAHÇE İÇİN HAGI İDDİASI
Rangers ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ianis Hagi'ye Fenerbahçe'den ilgi olduğunu yazdı.
Fotomaç'ın İskoç medyasından derlediği haberde; "Jose Mourinho, sezon sonunda Hagi'ye bedelsiz transfer için yaklaşıp yaklaşmama konusunda nihai kararını verecek" denildi.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Ianis Hagi, bu sezon Rangers ile 29 maça çıkarken 4 gol 7 asistlik performans gösterdi.
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