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Fenerbahçe'de Anderson Talisca: Golü hissettim

Trendyol Süper Lig'de Sivas deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe'de kaydettiği frikik golü ile taraftarların beğenisini toplayan Anderson Talisca, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 21:26
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Fenerbahçe'de Anderson Talisca: Golü hissettim

Trendyol Süper Lig'de Sivas deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe'de kaydettiği frikik golü ile taraftarların beğenisini toplayan Anderson Talisca, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"TOPUN BAŞINA GEÇTİĞİMDE..."

"Açıkçası faul olduğu anda o topun başına geçtiğimde çok öz güvenliydim. Kaleci için çok zor bir top atabileceğim ve gol atabileceğim hissim vardı."

"TAKIMDAKİ HERKES ÇOK KALİTELİ"

"Çok iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Kaliteli oyuncularla bu tarz oyunları yapmak daha kolay oluyor. Bu takımdaki herkes çok kaliteli. İkinci frikik, ilk frikiktekinden daha yakındı ve kalecinin erken çıkabileceğini düşündüm. Bu şekilde vurdum ve kaleci bu şekilde kurtarış yaptı."

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